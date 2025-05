Trump | taglio costi farmaci fino all' 80%

Il presidente Trump ha dichiarato su Truth l'imminente firma di un importante ordine esecutivo volto a ridurre i costi dei farmaci da prescrizione negli Stati Uniti, con un potenziale abbattimento tra il 30% e l'80%. Questo intervento è destinato a generare risparmi significativi per il sistema sanitario, rispondendo a una domanda che da anni aleggia: perché i farmaci negli Usa costano così tanto più che altrove?

1.12 Il presidente Usa, Trump annuncia su Truth che firmerà "uno degli ordini esecutivi più importanti per il Paese" per ridurre i costi dei farmaci da prescrizione tra il 30% e l'80%, "con un "risparmio di miliardi per la sanità". "Per molti anni il mondo si è chiesto perché i farmaci da prescrizione e i prodotti farmaceutici negli Usa fossero così tanto più costosi rispetto a qualsiasi altra nazione. E' sempre stato difficile da spiegare e anche molto imbarazzante perché non c'era una risposta giusta", ha aggiunto Trump. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

