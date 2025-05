Trump via alla missione a Riad Piano di tregua a Gaza e affari Hamas libera l' ostaggio Usa

La bozza: governo di transizione e sicurezza della Striscia. In Arabia Musk, Zuckerberg, Altman e Fink 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump, via alla missione a Riad. Piano di tregua a Gaza e affari. Hamas libera l'ostaggio Usa

Zelensky chiude a Trump: «Mai agli Usa le nostre centrali elettriche». Lunedì a Riad nuovi negoziati sul cessate il fuoco - Cedere il controllo delle centrali elettriche e nucleari agli Stati Uniti? Anche no. È la risposta che fa pervenire oggi Volodymyr Zelensky, il giorno dopo la «sollecitazione» arrivata al telefono da Donald Trump. Nel dar conto della conversazione tra i due leader, ieri sera la Casa Bianca aveva sottolineato come si fosse parlato anche della possibilità che gli Usa si facciano carico del controllo di quelle infrastrutture energetiche critiche. 🔗Leggi su open.online

Macron fallisce la missione di convincimento di Trump sull’importanza dell’Europa nella questione ucraina - Forse Trump non avrà proprio umiliato Macron, come si legge su alcuni media, ma l’Europa sì. E anche l’Ucraina, poiché entrambe sono rimaste fuori dal primo round di negoziati USA-Russia. Il presidente francese era partito baldanzoso per Washington, tuttavia è tornato con le pive nel sacco: ha fallito la sua missione per convincere Trump che l’Europa è fondamentale e deve essere coinvolta al massimo. 🔗Leggi su strumentipolitici.it

Dazi, Meloni in missione da Trump il 17 aprile. I media americani: “Ottima mediatrice tra gli Usa e l’Europa” - Missione dazi, per Giorgia Meloni, che il 17 aprile sarà a Washington per un incontro con Donald Trump. Obiettivo: difendere gli interessi nazionali, ma anche provare a fare da “mediatrice” con la Ue, ruolo che oggi il più autorevole media americano suo temi di politica, “Politico”, nella sua edizione europea, considera molto promettente. La sfida, in uno scenario dominato dall’incertezza sul futuro che anche oggi vede le Borse mondiali in fibrillazione, è “azzerare i reciproci dazi sui prodotti industriali esistenti” insistendo sulla formula “zero per zero”. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Trump, via alla missione a Riad. Piano di tregua a Gaza e affari. Hamas libera l'ostaggio Usa - Fare pressione per la tregua a Gaza e chiudere maxi-accordi commerciali con i paesi del Golfo. È il doppio binario su cui si articola la missione di Donald Trump in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Ar ... 🔗ilgiornale.it

'Trump incontrerà a Riad Abu Mazen, Aoun e al Sharaa' - (ANSA) - TEL AVIV, 11 MAG - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazion ... 🔗msn.com

