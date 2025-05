Trump Turchia all’orizzonte | Spero di poter raggiungere Zelensky e Putin

Donald Trump, al centro della scena mondiale, si prepara a un audace tentativo di mediazione tra Zelensky e Putin. Tra tensioni globali e conflitti regionali, il tycoon sembra voler primeggiare, navigando tra sfide indo-pakistane, accordi con la Cina e dinamiche complesse in Medio Oriente, immaginando un ruolo cruciale per la Turchia.

Donald Trump al centro dal mondo, o meglio, il centro del mondo come gli piace essere considerato. Tra conflitto indo-pakistano, accordi con la Cina, viaggi in Medio Oriente, incontri con la Russia sull'Ucraina in Turchia e affondi all'Unione europea, il tycoon gira come una trottola per rimediare ad ogni "danno" compiuto da alleati e non.

