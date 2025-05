Trump | Rapporti buoni con Cina forse parlerò con Xi a fine settimana

Il 12 maggio 2025, Donald Trump ha rivelato che i recenti colloqui a Ginevra con la Cina sono stati costruttivi e amichevoli. Con un possibile incontro con il Presidente Xi in programma per il fine settimana, Trump ha sottolineato l'importanza di mantenere buoni rapporti e il desiderio di non danneggiare ulteriormente l'economia cinese.

(Agenzia Vista) Washington, 12 maggio 2025 “I colloqui a Ginevra sono stati molto amichevoli, il rapporto è molto buono. Non vogliamo danneggiare la Cina. La Cina sta subendo gravi danni, stavano chiudendo fabbriche ed erano molto contenti di poter parlare con noi. parlerò con il Presidente Xi forse alla fine della settimana.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Rapporti buoni con Cina, forse parlerò con Xi a fine settimana

Su questo argomento da altre fonti

Dazi, la svolta di Ginevra. Il presidente Trump: rapporti tra Cina e USA sono molto buoni; Trump: Rapporti buoni con Cina, forse parlerò con Xi a fine settimana; Le relazioni tra Cina e USA nell’era Trump; Trump-Xi, la telefonata che inaugura i nuovi rapporti Usa-Cina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump: Rapporti buoni con Cina, forse parlerò con Xi a fine settimana - “I colloqui a Ginevra sono stati molto amichevoli, il rapporto è molto buono. Non vogliamo danneggiare la Cina. La Cina sta subendo gravi danni, stavano chiudendo fabbriche ed erano molto contenti di ... 🔗ilgiornale.it