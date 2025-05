Trump minaccia l' UE | borse europee rallentano Dow Jones e Nasdaq in crescita

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, in cui accusa l'Unione Europea di essere "più cattiva della Cina" in materia commerciale, hanno scosso i mercati europei, rallentando la loro crescita. Mentre le borse europee risentono della minaccia, il Dow Jones e il Nasdaq continuano a guadagnare terreno, segnando un contrasto evidente tra i due lati dell'Atlantico.

La nuova minaccia del presidente Usa Donald Trump frena la corsa delle principali borseeuropee, inizialmente bene intonate dopo la tregua sui dazi tra Usa e Cina. Dopo le parole dell'inquilino della Casa Bianca che ritiene l'Unione Europea "più cattiva della Cina sul commercio' Milano e Parigi riducono il rialzo all'1%, Londra allo 0,2%, Madrid allo 0,15% e Francoforte (-0,1%) gira in negativo. Proseguono di gran carriera invece il Dow Jones (+2,5%) e il Nasdaq (+3,5%) a New York.Si rafforza il dollaro a 0,9 euro esatti e quasi 0,76 sterline, portandosi sui massimi dell'ultimo mese. In crescita anche l'oro (+0,92% a 3.236,67 dollari l'oncia), il greggio (Wti +2,41% a 62,49 dollari al barile) e il gas naturale (+3,41% a 35,8 euro al MWh), su ipotesi di maggior domanda di energia. Scende a 102,4 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 5,2 punti al 3,66% e quello tedesco di 7,6 punti al 2,66%. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump minaccia l'UE: borse europee rallentano, Dow Jones e Nasdaq in crescita

Se ne parla anche su altri siti

Trump minaccia Canada e Ue: “Nuovi dazi se si alleano contro Usa”. La Cina non tratta su TikTok. Giù le Borse europee - Washington, 27 marzo 2025 – Una cosa è certa, con Donald Trump non ci si annoia mai. Ogni giorno c’è un annuncio dopo l’altro, un rilancio dopo l’altro. E dopo aver annunciato l’introduzione di dazi del 25% sulle auto importante negli Usa, è passato a minacciare nuove misure protezionistiche contro Canada e Ue qualora si coalizzassero per attuare contromisure nei confronti degli Usa. Ma non solo. Le minacce a Usa e Canada "Se l'Unione Europea collabora con il Canada per danneggiare economicamente gli Stati Uniti, verranno imposte tariffe su larga scala, molto più elevate di quelle ... 🔗Leggi su quotidiano.net

Trump minaccia Canada e Ue: “Nuovi dazi se si alleano contro Usa”. La Cina non tratta su TikTok- Giù le Borse europee - Washington, 27 marzo 2025 – Una cosa è certa, con Donald Trump non ci si annoia mai. Ogni giorno c’è un annuncio dopo l’altro, un rilancio dopo l’altro. E dopo aver annunciato l’introduzione di dazi del 25% sulle auto importante negli Usa, è passato a minacciare nuove misure protezionistiche contro Canada e Ue qualora si coalizzassero per attuare contromisure nei confronti degli Usa. Ma non solo. Le minacce a Usa e Canada "Se l'Unione Europea collabora con il Canada per danneggiare economicamente gli Stati Uniti, verranno imposte tariffe su larga scala, molto più elevate di quelle ... 🔗Leggi su quotidiano.net

Dazi, crollano ancora le Borse. Trump insiste e minaccia la Cina. L’Ue tratta ma dal 15 aprile le prime contromisure - “Non stiamo esaminando una pausa” sui dazi. In serata, dopo avere incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu nello studio ovale, il presidente Donald Trump tira dritto e non molla: “Una medicina amara ma necessaria”, l’aveva definita poco prima. Proprio l‘illusione a metà pomeriggio di una possibile pausa di 90 giorni sull’applicazione delle nuove tariffe ha provocato 30 minuti di delirio a Wall Street: le voci di uno stop muovono 6mila miliardi. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Trump minaccia l'UE: borse europee rallentano, Dow Jones e Nasdaq in crescita; Trump minaccia l'Ue: 'Dazi del 200% su vini e champagne'; Trump colpisce il settore auto con dazi del 25% e minaccia Ue e Canada se collaboreranno contro gli Usa; Dazi, Borse ancora giù: Milano -5%. Ue prepara contromisure. Trump minaccia la Cina. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le minacce di Trump frenano le borse europee, mentre Dow Jones e Nasdaq volano - La nuova minaccia del presidente Usa Donald Trump frena la corsa delle principali borse europee, inizialmente bene intonate dopo la tregua sui dazi tra Usa e Cina. Dopo le parole dell'inquilino della ... 🔗quotidiano.net

Borsa: L'Europa rallenta dopo nuovo attacco di Trump, Milano +1% - La nuova minaccia del presidente Usa Donald Trump frena la corsa delle principali borse europee, inizialmente bene intonate dopo la tregua sui dazi tra Usa e Cina. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Wall Street, perché la Borsa Usa non è davvero pessimista: chi soffia sui prezzi dopo la tempesta dazi - Più che dimezzate le perdite legate agli annunci dei dazi, dopo la tregua di 90 giorni decisa da Trump. Comprano big e privati, che ora sono diventati il maggiore investitore del listino americano ... 🔗msn.com