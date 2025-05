Trump | mi aspetto pure Putin a Istanbul

Nell'attesa di un incontro cruciale, Donald Trump esprime ottimismo sulla possibilità di un accordo con la Russia. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente accenna alla sua intenzione di volare a Istanbul per un colloquio con Putin, sperando in un accettazione per un cessate il fuoco prolungato. Le speranze diplomatiche si intrecciano con le tensioni internazionali.

23.00 "Ho la sensazione che accetteranno".Così Donald Trump risponde, durante la conferenza stampa alla Casa Bianca prima di partire per l'Arabia Saudita, alle domande sulle pressioni esercitate sulla Russia perché acconsenta ad un cessate il fuoco prolungato. "Sto pensando di volare all'incontro di Istanbul, c'è una possibilità,accadranno delle cose".Così Trump riferendosi ai colloqui previsti tra Ucraina e Russia in Turchia giovedì. Il tycoon ha detto che si aspetta la presenza sia di Putin sia di Zelensky. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

