Trump mi aspetto pure Putin a Istanbul valuto di andarci

Donald Trump sta prendendo in considerazione di volare a Istanbul per l'incontro tra Ucraina e Russia, previsto per giovedì. Il tycoon ha rivelato di aspettarsi la presenza di Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, sottolineando che ci sono possibilità significative di sviluppi importanti durante i colloqui in Turchia.

"Sto pensando di volare all'incontro di Istanbul, c'e' una possibilita' se penso che accadranno delle cose": lo ha detto Donald Trump riferendosi ai colloqui previsti tra Ucraina e Russia in Turchia giovedì. Il tycoon ha detto che si aspetta la presenza sia di Vladimir Putin sia di Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, mi aspetto pure Putin a Istanbul, valuto di andarci

