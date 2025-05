Trump insiste sul commercio Ue più cattiva della Cina

Donald Trump torna ad attaccare l'Europa, accusandola di essere "più cattiva della Cina" in materia commerciale. Durante una conferenza alla Casa Bianca, ha annunciato un ordine esecutivo volto a ridurre i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti, evidenziando la sua posizione critica nei confronti dei rapporti commerciali tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea.

Donald Trump ribadisce gli attacchi all'Europa sul commercio. "E' più cattivadellaCina", ha detto alla Casa Bianca annunciando un ordine esecutivo per abbassare i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti.

