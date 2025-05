Trump firmerà ordine per ridurre prezzi farmaci fino a 80%

Donald Trumpfirmerà alle 9:00 di lunedì (le 15.00 in Italia) un ordine esecutivo che ridurrà i "prezzi dei farmaci quasi immediatamente del 30-80%". Lo annuncia il presidente sul suo social Truth. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump firmerà ordine per ridurre prezzi farmaci fino a 80%

