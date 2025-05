Trump fa rotta verso oriente | investimenti da mille miliardi nel Golfo e accordo sui dazi con la Cina

Donald Trump ha orientato la sua strategia verso oriente, annunciando investimenti da mille miliardi nel Golfo e un accordo sui dazi con la Cina. I mercati europei e Wall Street reagiscono positivamente a questa tregua, sperando che ponga fine alla guerra commerciale e favorisca nuove opportunità di crescita economica per entrambi i Paesi.

I mercati europei e Wall Street hanno accolto con entusiasmo la tregua tra gli Stati Uniti e la Cina volta a porre fine alla devastante guerra dei dazi lanciata dal presidente americano Donald Trump. In seguito al weekend di negoziati a Ginevra, Washington e Pechino hanno concordato una riduzione temporanea delle tariffe di 90 giorni: gli Usa ridurranno i dazi sulle merci cinesi dal 145% al 30% mentre la Cina porterà le sue tariffe sulle importazioni statunitensi dal 125% al 10%. La sospensione entrerà in vigore "entro il 14 maggio". Un reset che lascia ben sperare, nelle ore in cui il presidente Trump inizia il suo tour mediorientale volando in Arabia Saudita, poi in Qatar ed Emirati arabi uniti. Il capo della Casa bianca punta a tornare in patria con accordi e promesse di investimenti per un valore di 1.

