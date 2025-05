Trump dice | a Istanbul potrei esserci anch’io L’attardarsi di Putin e i prossimi passi dell’Ue

Donald Trump ha espresso la possibilità di partecipare ai negoziati a Istanbul, sottolineando l'attardarsi di Putin e i futuri passi dell'Unione Europea. La tensione internazionale si intensifica, mentre Bruxelles segue l'evolversi della situazione in Ucraina, aprendo a scenari diplomatici cruciali per la stabilità regionale.

Bruxelles. Il presidente americano, Donald Trump, non ha escluso di andare a Istanbul giovedì per i negoziati diretti tra Ucrai.

Trump dice: a Istanbul potrei esserci anch'io. L'attardarsi di Putin e i prossimi passi dell'Ue; Zelensky: "L'incontro in Turchia può far finire guerra. Trump: Potrei esserci anche io - Kiev: "L'Ucraina è una terra di opportunità per l'Italia"; Incontro Putin-Zelensky, Trump: "Potrei andare anche io" – Video; Guerra Ucraina - Russia, le news. Trump: potrei andare in Turchia. Zelensky: spero venga anche Putin.

Incontro Putin-Zelensky, Trump: “Potrei andare anche io” – Video - (Adnkronos) – "Potrei andare in Turchia". Donald Trump, in procinto di partire per l'Arabia Saudita, non esclude di partecipare giovedì 15 maggio all'eventuale incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr ... 🔗msn.com

Trump, mi aspetto pure Putin a Istanbul, valuto di andarci - "Sto pensando di volare all'incontro di Istanbul, c'e' una possibilita' se penso che accadranno delle cose": lo ha detto Donald Trump riferendosi ai colloqui previsti tra Ucraina e Russia in Turchia g ... 🔗ansa.it

Trump apre a Meloni: «Potrei incontrare la Ue» - Trump allarga un braccio per stringere Giorgia ... «Ho un ottimo rapporto con lei" dice rivolto alla sua ospite, «è al primo giro come primo ministro e ha fatto un lavoro straordinario, siamo ... 🔗ilmessaggero.it

