Trump annuncia un ordine esecutivo per ridurre i prezzi dei farmaci fino all’80%

Donald Trump ha annunciato l'intenzione di firmare un ordine esecutivo per abbattere i prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici, con riduzioni previste tra il 30% e l'80%. Questa iniziativa, riportata da Axios, arriva in un contesto in cui i costi dei farmaci negli Stati Uniti sono notevolmente superiori rispetto ad altre nazioni, suscitando preoccupazioni sia tra i cittadini che tra i leader politici, inclusi Joe Biden.

Donald Trump ha dichiarato che firmerà un ordineesecutivo volto a ridurre i prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici “quasi immediatamente, con una diminuzione che potrebbe arrivare dal 30% all’80%”. La notizia è stata riportata da Axios. Negli Stati Uniti, i prezzi dei farmaci sono significativamente più alti rispetto ad altri Paesi, e sia Trump che il suo successore, Joe Biden, hanno promosso iniziative per abbattere questi costi. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Trump annuncia un ordine esecutivo per ridurre i prezzi dei farmaci fino all’80%

Se ne parla anche su altri siti

“Ridurrò i prezzi fino all’80%”. Donald Trump annuncia la firma dell’ordine esecutivo sui farmaci - Oggi Donald Trump firmerà un ordine esecutivo per ridurre i prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici. Lo ha annunciato il presidente sul suo social Truth, dove ha scritto: “Sono lieto di annunciare che domani mattina alla Casa Bianca alle 9 (le 15 italiane, ndr) firmerò uno degli ordini esecutivi più importanti nella storia del Paese”. Una decisione significativa che prevede un taglio immediato “fra il 30% e l’80%” e che si inserisce nel più ampio progetto di introduzione della politica “nazione favorita”, secondo cui gli Stati Uniti non pagheranno più prezzi superiori ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Usa, Trump pronto a firmare un ordine esecutivo che abolisce il dipartimento per l’Istruzione - Donald Trump vuole chiudere il dipartimento per l’Istruzione: il presidente degli Stati Uniti è pronto a firmare oggi un ordine esecutivo chiedendo alla sua neo-confermata segretaria Linda McMahon di lavorare per chiudere il dipartimento che ora dirige. Lo riferiscono i media Usa. Una bozza dell’ordine esecutivo circolata mercoledì riconosce che il presidente non ha il potere di chiudere il dipartimento dell’Istruzione, come promesso in campagna elettorale. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Trump firma un ordine esecutivo che richiede agli autisti di camion di parlare inglese - Il presidente americano Donald Trump firma un ordine esecutivo che richiede agli autisti di camion di avere una buona conoscenza della lingua inglese. “Potreste non saperlo, ma ci sono molti problemi di comunicazione tra i camionisti in viaggio, le autorità federali e quelle locali, il che ovviamente rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica“, ha […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Usa, Trump annuncia ordine esecutivo per tagliare prezzi dei farmaci fino all'80%; Donald Trump annuncia un ordine esecutivo per ridurre drasticamente i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti; “Ridurrò i prezzi fino all’80%”. Donald Trump annuncia la firma dell’ordine…; L'annuncio di Trump: «Firmerò un ordine per ridurre i prezzi dei farmaci fino all' 80%». 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump firmerà un ordine per ridurre i prezzi dei farmaci fino a 80% - Donald Trump firmerà alle 9:00 di lunedì (le 15.00 in Italia) un ordine esecutivo che ridurrà i "prezzi dei farmaci quasi immediatamente del 30-80%". Lo annuncia il presidente sul suo social Truth. 🔗ansa.it

L'annuncio di Trump: «Firmerò un ordine per ridurre i prezzi dei farmaci fino all' 80 per cento» - L'anticipazione del presidente americano su Truth: «I prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici saranno ridotti, quasi immediatamente» ... 🔗msn.com

Usa, Trump taglia il prezzo di farmaci e medicine: costeranno fino all’80% in meno - Gli Stati Uniti pagheranno per i farmaci lo stesso prezzo applicato nel Paese in cui il costo è più basso a livello globale. Attesa la firma di un ordine esecutivo del presidente ... 🔗milanofinanza.it