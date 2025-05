Trump annuncia taglio prezzi farmaci negli Usa con ordine esecutivo

Donald Trump ha annunciato un importante ordine esecutivo alla Casa Bianca, volto a ridurre i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti. Il presidente ha dichiarato che, mentre gli Stati Uniti beneficeranno di una diminuzione dei costi, altre regioni del mondo, inclusa l'Europa, dovranno affrontare un aumento dei prezzi, in un'ottica di riforma del settore sanitario.

Sui farmaci l'Europa dovrà pagare un po' di più, il resto del mondo dovrà pagare un po' di più e gli Stati Uniti pagheranno un po' meno". Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca annunciando un ordineesecutivo per abbassare il prezzo delle medicine negli Usa.Il presidente americano ha spiegato di voler "redistribuire" l'onere dei prezzi dei farmaci prodotti negli Usa a favore dei cittadini americani attaccando "sistemi di welfare socialisti", come quelli della "Germania". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump annuncia taglio prezzi farmaci negli Usa con ordine esecutivo

