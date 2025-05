Trump annuncia la riduzione del prezzo dei farmaci fino all’80% E sui dazi la spunta con la Cina | reset totale

In breve da Zazoom:

Donald Trump ha annunciato la firma di un decreto esecutivo, prevista per le 9 di oggi, 15 ora italiana, definendola

Donald Trump ha annunciato per le 9 di oggi, 15 ora italiana, la firma di quello che ha definito “uno dei decreti esecutivi più significativi nella storia del nostro Paese”. “I prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici saranno ridotti, quasi immediatamente, dal 30% all’80%”, ha scritto sul social Truth. Sempre per oggi è atteso il rilascio della dichiarazione congiunta con la Cina con i dettagli dell’intesa raggiunta ieri a Ginevra sui dazi, mentre il presidente Usa si prepara per la missione in Medio Oriente, da domani al 17 maggio, con l’aspettativa dell’annuncio di una proposta di cessate il fuoco.Trump: «Ridurrò il prezzo dei farmaci dal 30% all’80%»La volontà di Trump è di adottare la politica di maggior favore, ovvero uniformare i prezzi dei farmaci Usa a quelli dei Paesi che a livello globale pagano meno. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump annuncia la riduzione del prezzo dei farmaci fino all’80%. E sui dazi la spunta con la Cina: “reset totale”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump ordina riduzione prezzo farmaci - 2.01 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che punta a ridurre i prezzi dei farmaci, dando agli Stati maggior margine di manovra per la ricerca di occasioni all'estero e migliorando il processo delle trattative. Questo provvedimento "fornirà un importante sollievo agli anziani e alle persone con un reddito basso che dipendono dall'insulina e a molti altri", ha detto ai giornalisti un funzionario della Casa Bianca. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

Trump oggi annuncia i dazi: “Liberation Day per gli Usa” - (Adnkronos) – Arriva il 'liberation day' e oggi, 2 aprile 2025, Donald Trump annuncia i dazi che gli Stati Uniti applicheranno da subito nei confronti di tutti i paesi che penalizzano i prodotti americani. Alle 16 di Washington, le 22 in Italia, il presidente prenderà la parola nel Rose Garden della Casa Bianca per illustrare […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto" - Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5% 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump annuncia la riduzione del prezzo dei farmaci fino all'80%. E sui dazi la spunta con la Cina: reset totale; Trump firmerà ordine per ridurre prezzi farmaci fino all’80%; Usa, Trump firmerà ordine per ridurre prezzi farmaci fino a 80%; Sanità Usa, Trump: “Un decreto per ridurre prezzi dei farmaci fino all’80%”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trump annuncia un decreto che "ridurrà i costi dei farmaci dal 30% all'80%" - Il provvedimento punta a garantire che "gli Stati Uniti paghino lo stesso prezzo della nazione che paga il prezzo più basso al mondo" ... 🔗huffingtonpost.it

Usa, Trump firmerà ordine per ridurre prezzi farmaci fino a 80% - "I prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici - scrive il presidente Usa su Truth - saranno ridotti, quasi immediatamente, dal 30% all'80%. Aumenteranno in tutto il mondo per ... 🔗tg24.sky.it

Trump firmerà un ordine per ridurre i prezzi dei farmaci fino a 80% - Donald Trump firmerà alle 9:00 di lunedì (le 15.00 in Italia) un ordine esecutivo che ridurrà i "prezzi dei farmaci quasi immediatamente del 30-80%". Lo annuncia il presidente sul suo social Truth. 🔗ansa.it