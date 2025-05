Trump | Aereo del Qatar un regalo personale? Sarei stato stupido a non accettare

In una conferenza stampa del 12 maggio 2025, il Presidente Donald Trump ha commentato con ironia un jet privato ricevuto in dono dal Qatar. "Sarei stato stupido a non accettare", ha affermato, sottolineando la convenienza di accettare un regalo costoso. Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti e acceso il dibattito sulla trasparenza dei rapporti internazionali.

(Agenzia Vista) Washington, 12 maggio 2025 "Ci stanno dando un jet gratuito. Potrei dire di no, no, no. Non date. Voglio darvi 1 miliardo o 400 milioni o quello che è. Oppure potrei dire grazie mille." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa sull'Aereo privato donato dal Qatar a Donald Trump.

