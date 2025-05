Truffe via e-mail come riconoscere la Bec e difendersi

Al giorno d’oggi conoscere i rischi legati alle Truffe via e-mail e in particolar modo a quella della Bec ovvero business e-mail compromise è fondamentale.Queste tipologie di frodi si basano infatti sull’inganno e sulla manipolazione della fiducia in quanto i truffatori riescono a fingersi delle figure autorevoli con l’obiettivo di spingere i malcapitati a compiere delle azioni dannose come effettuare un bonifico verso un conto bancario da loro controllato o condividere dei dati riservati.come fare allora per riconoscerle e proteggersi?Cos’è e come funziona la truffa BecTra le tante Truffe online che si diffondono via e-mail ce n’è una che prende di mira le aziende che si chiama Bec. Le parole dietro questo acronimo, tradotte in italiano significano compromissione dell’e-mail aziendale. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Truffe via e-mail, come riconoscere la Bec e difendersi

