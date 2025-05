Trovato senza vita in casa choc per la morte di un 50enne

Trovato senza vita in casa, choc a Mercato San Severino per la morte di un docente di 50 anni. La tragica scoperta è avvenuta sabato scorso, quando un conoscente, preoccupato per l'assenza di notizie, ha lanciato l'allerta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare.

Un docente di 50 anni, di Mercato San Severino, è stato Trovatosenzavita sabato scorso, in casa propria. A lanciare l'allarme era stato un conoscente, che non riusciva più a mettersi in contatto con l'uomo. Il decesso è avvenuto per cause naturali.La scopertaSul posto erano giunti i. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Trovato senza vita in casa, choc per la morte di un 50enne

