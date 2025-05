Trovati con hashish e marijuana sospese due guardie giurate

Due guardie giurate di Ancona, un uomo e una donna, sono state sospese dai loro incarichi dopo essere state segnalate per uso non terapeutico di hashish e marijuana. Le misure sono state adottate dalla Polizia di Stato, evidenziando la tolleranza zero verso comportamenti illeciti, soprattutto nel settore della sicurezza.

ANCONA - La Polizia di Stato di Ancona ha sospeso i titoli a due guardiegiurate, un uomo e una donna, dipendenti di due importanti istituti di vigilanza in servizio ad Ancona e provincia. I due erano stati infatti segnalati negli scorsi mesi alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Trovati con hashish e marijuana, sospese due guardie giurate

Le notizie più recenti da fonti esterne

Catania, droga nascosta tra le arance, trovati 280 kg di marijuana e hashish in un camion proveniente dalla Spagna, fermate due persone - VIDEO - Nel camion sono state trovati 248 kg di marijuana e 32 di hashish A Catania un camion carico di droga è stato fermato e sequestrato dalla polizia. L'autoarticolato proveniva dalla Spagna ed era carico di arance, tra queste però erano nascoste diverse casse e borse contenenti 280 chili di mari 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Cocaina, hashish e marijuana trovati in casa: arrestato un giovane spacciatore - Un giovane spacciatore è stato arrestato dalla guardia di finanza dopo essere stato trovato in possesso di 40 grammi tra cocaina, hashish, marijuana e MDMA. Le fiamme gialle hanno inoltre sequestrato 9.700 euro in contanti ritenuti frutto dell’attività di spaccio.I fattiI finanzieri del... 🔗Leggi su pordenonetoday.it

Tre arresti per spaccio, in casa trovati 18 chili tra marijuana e hashish - Tre persone di nazionalità italiana sono state arrestate tra le province di Venezia e Treviso per la detenzione di grossi quantitativi di marijuana e hashish, in totale 18 chili. I finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano di Venezia li hanno individuati nel corso di un'indagine conclusa... 🔗Leggi su veneziatoday.it

Ancona | Trovati con hashish e marijuana, sospese due guardie giurate; Trovato con due chili tra hashish e marijuana, patteggia 2 anni; Il ministero dei Trasporti vuole evitare sanzioni per chi fa uso di cannabis terapeutica; Cosa succede oggi se risulti positivo ai cannabinoidi?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sorpreso con hashish, cocaina e marijuana da spacciare. Pusher arrestato nella Villa comunale a Battipaglia - L’uomo è stato così trovato in possesso di 0,58 grammi di hashish e altri 7 involucri con la stessa sostanza del peso di 7,70 grammi,0,48 grammi di cocaina, 0,41 grammi di marijuana e un bilancino ... 🔗ondanews.it

Operazione antidroga a Castellalto: 25enne arrestato con hashish e marijuana - La sostanza stupefacente, sequestrata a seguito di una perquisizione scaturita da un’attività di monitoraggio del soggetto, è stata trovata ... l’hashish e la marijuana sarebbero stati ... 🔗abruzzolive.it

Catanese in manette, trovato con 60 chili di marijuana e hashish - Le successive perquisizioni hanno a casa dell’uomo e qui in una rimessa per la custodia di attrezzi da lavoro, sono stati trovati 52 involucri contenenti 54 kg di marijuana e 145 grammi hashish. Altri ... 🔗trapanioggi.it