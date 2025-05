Tronchetti Provera | Calcio è pazzo l’Inter di più! Telefonata a Chivu…

Marco TronchettiProvera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.REAZIONE DA SQUADRA – Marco TronchettiProvera ha commentato così la straordinaria vittoria dei nerazzurri in Champions League: «Il Calcio è pazzo e l’Inter è più pazza del Calcio! Il Napoli ha avuto un inciampo contro un grandissimo Genoa. Ora ci troviamo davanti a una situazione dove nessuno può commettere passi falsi. Il tifoso dell’Inter è ancora sotto l’effetto dei tredici gol in semifinale col Barcellona. In campionato c’è ancora possibilità di giocarsela, da allontanare ai cuori deboli! Quello che abbiamo vissuto martedì scorso è stata un emozione rarissima da vivere nel mondo del Calcio. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…»

