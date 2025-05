Tripoli scossa dalla morte di Abdel Ghani al-Kikli leader del Ssa

Tripoli è in subbuglio per la morte di Abdel Ghani Alkikli, leader del SSA. La città, tradizionalmente vibrante, ha vissuto momenti di tensione e confusione, con notizie che si sono propagate rapidamente. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla stabilità della comunità e sulle conseguenze future per la regione.

Nella vibrante cittadella di Tripoli si sono verificati contrastati episodi che hanno scosso la comunità locale. Le notizie, inizialmente circolate sotto forma di indiscrezioni, sono poi state confermate dalla scena degli eventi. L’incidente centrale ha visto la tragica scomparsa di AbdelGhani al-Kikli, noto anche come Ghniwa, figura di riferimento all’interno del Support and Stability . L'articolo Tripoliscossadallamorte di AbdelGhani al-Kikli, leader del Ssa è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tripoli scossa dalla morte di Abdel Ghani al-Kikli, leader del Ssa

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucciso abdel ghani al-kikli capo della milizia ssa nel campo militare di tekbali a tripoli - La morte di Abdel Ghani al-Kikli, detto Gheniwa, nel campo militare di Tekbali a Tripoli aumenta le tensioni e gli scontri a Ain Zara, mentre emergono preoccupazioni internazionali legate al suo soggi ... 🔗gaeta.it

Tripoli torna nel caos. Ucciso il capo della milizia libica che fu avvistato in Italia - Tripoli è piombata nel caos nella notte, con scontri a fuoco e la popolazione esortata a restare nelle case. Raffiche di armi automatiche nel sud della città libica, mentre i voli civili diretti ... 🔗quotidiano.net

Ucciso in Libia al-Kikli, il capo della milizia Ssa. Scontri a Tripoli - Notte di scontri a Tripoli. La capitale della Libia è stata scossa da numerosi colpi d'arma da fuoco in seguito all'uccisione di al-Kikli ... 🔗dire.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carlo Conti positivo al Covid-19 : Ma quale peggioramento, sono solo arrivati i sintomi!

Con un messaggio sul suo profilo Instagram, Carlo Conti aveva preannunciato di essere un positivo asintomatico al Covid-19, oggi in un altro ha scritto che sono arrivati i sintomi (quali? Febbre, dolori e tosse) e, postando un biglietto ricevuto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca, ha concluso che "tra tutte le medicine questo e` la piu` potente.