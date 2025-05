Triathlon Marconi 2023 | Sport e Scenari Suggestivi a Bologna

In breve da Zazoom:

Il Triathlon Marconi, giunto alla sua sesta edizione, si svolgerà domenica prossima, 18 maggio. Nato dalla passione di Alberto Lodi, l'evento rappresenta un passo verso un ambizioso obiettivo: organizzare una gara in grado di competere con l'iconico Ironman di Kona, attirando atleti da ogni angolo del pianeta. Un sogno che continua a costruirsi, evento dopo evento, con il cuore e la determinazione di chi ama il triathlon.

Si chiama TriathlonMarconi, è giunto all’edizione numero 6 ed è in programma domenica prossima, 18 maggio. Il sogno di Alberto Lodi, che la gara l’ha ideata e l’ha costruita, pezzo dopo pezzo, è quello di arrivare un giorno a una sorta di Ironman. Fare concorrenza cioè alla prova che si corre nelle Isole Hawaii, a Kona, richiamando migliaia di persone da tutto il mondo. Intanto, però, fermo restando che questo Triathlon ha la formula olimpica (1,5 chilometri a nuoto, 40 in bici e 10 di corsa), c’è un aspetto che rende questa competizione unica nel suo genere.Offre ai partecipanti la possibilità di nuotare avendo come sfondo uno Scenario particolarmente suggestivo: la sagoma della Basilica di San Luca, i colli e i colori bolognesi. Già, i partecipanti: ancora una volta la poliSportiva Porta Saragozza di Filippo Bernardini, che organizza la corsa, metterà insieme almeno quattrocento triathleti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it