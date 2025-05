Trevisani non ha dubbi | Duello Scudetto? No l’Inter non è tornata favorita…

Trevisani non ha dubbi: «DuelloScudetto? No, l’Inter non è tornata favorita.» Le parole del noto telecronistaCosi Riccardo Trevisani negli studi di Pressing, parlando del DuelloScudetto:LE PAROLE- «Mancano due giornate, il calendario è peggiore, Lautaro è stirato, c’è una finale di Champions sullo sfondo e sei un punto indietro. Basta vedere un bookmaker qualsiasi e l’Inter non è mai favorita. Certo, il gol di Acerbi ha cambiato il mondo. Napoli? Un pochino di tensione o paura di non arrivare con la forza giusta c’è stata- E poi, visto che parliamo tanto dei cambi di Inzaghi, come è successo a Roma quando al posto di Neres al posto di Raspadori entrò Mazzocchi, stavolta doveva entrare Neres e non Billing, perché se tu ti difendi normalmente poi il gol te lo fanno, Quando sei davanti e ti inseguono sei sempre teso, quando sei dietro e pensi di averlo perso giochi in maniera più leggera, anche se l’ho vista più leggera a Torino. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Trevisani non ha dubbi: «Duello Scudetto? No, l’Inter non è tornata favorita…»

