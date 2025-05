Trevisani | Napoli troppo difensivo così il gol prima o poi lo prendi L’Inter? Non è favorita

Nel recente episodio di Pressing su Mediaset, il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato la strategia difensiva del Napoli, sottolineando i rischi di questo approccio. Secondo lui, la squadra partenopea potrebbe subire gol prima o poi, mentre ha anche espresso dubbi sulle reali chances di successo dell’Inter in questo campionato.

Trevisani: «Napolitroppodifensivo, così il gol prima o poi lo prendi. L’Inter? Non è favorita»">Nel corso dell’ultima puntata di Pressing, in onda su Mediaset, è intervenuto il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, che ha commentato con schiettezza il momento del Napoli, le scelte di Antonio Conte e la corsa scudetto con L’Inter.«Un po’ di paura e tensione c’è stata – ha osservato Trevisani –. Ci soffermiamo sempre sui cambi di Inzaghi, ma ora parliamo di quelli di Conte: a Roma entra Mazzocchi per Raspadori, non Neres; contro il Genoa ancora Billing al posto di Raspadori. Se ti difendi sempre, il gol prima o poi te lo fanno».Sul discorso legato alla favorita per lo scudetto, Trevisani ha una posizione netta:«Non è favoritaL’Inter. Mancano due giornate, ha un calendario peggiore, un punto in meno e Lautaro infortunato. 🔗Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Trevisani: «Napoli troppo difensivo, così il gol prima o poi lo prendi. L’Inter? Non è favorita»

Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: la difesa balla troppo, Fagioli l'unico faro in mezzo al buio - Di seguito i voti dei calciatori viola della sfida persa 2-1 dalla Fiorentina contro il Napoli. DE GEA 6: sul gol di Lukaku commette un errore che non ci si aspetta da lui, non tenendo un pallone davvero innocuo. C'è anche da dire però che in avvio è bravo a murare su Raspadori, poi dopo... 🔗Leggi su firenzetoday.it

«Troppo rumore al Crazy Pizza di Napoli»: il locale di Briatore rischia sette giorni di chiusura - Il Crazy Pizza di Flavio Briatore «non rispetta le norme sull’impatto acustico». E, per questo, rischia la chiusura per una settimana. Ad accertare la violazione del regolamento comunale di Napoli della pizzeria sul lungomare Nazario Sauro, due volte in meno di un anno, sono stati i vigili urbani. A causa della reiterazione contestata, il locale ha ora dieci giorni di tempo per presentare la propria difesa e provare a evitare la chiusura forzata. 🔗Leggi su open.online

Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: la difesa balla troppo, Fagioli l'unico faro in mezzo al buio - Di seguito i voti dei calciatori viola della sfida persa 2-1 dalla Fiorentina contro il Napoli. DE GEA 6: sul gol di Lukaku commette un errore che non ci si aspetta da lui, non tenendo un pallone davvero innocuo. C'è anche da dire però che in avvio è bravo a murare su Raspadori, poi dopo... 🔗Leggi su today.it

