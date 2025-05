TreValli Cooperlat Tutti i tipi di latte Compresi quelli vegetali

Il 2024 si chiude con risultati estremamente positivi per Tre Valli Cooperlat, caratterizzati da un fatturato in crescita e significativi trend di sviluppo. Grazie a performance solide, l'azienda ha potuto riconoscere ai soci un prezzo competitivo e sostenere una integrazione di circa 1,5 milioni di euro, confermando così il proprio impegno nella valorizzazione del latte alimentare e nella soddisfazione dei associati.

UN RISULTATO POSITIVO e un fatturato in crescita hanno permesso di archiviare con trend di sviluppo rilevanti il 2024 della Tre Valli Cooperlat. Il risultato positivo, ha permesso di liquidare ai propri soci un prezzo in linea rispetto alle remunerazioni effettuate dai principali trasformatori di latte alimentare mettendo a disposizione una integrazione prezzo di circa 1,5 milioni di euro sui conferimenti di prodotti finiti effettuati dai propri soci. Il fatturato è stato di 234 milioni di euro con un aumento dei volumi di vendita (+0,54%). Con oltre 60 anni di storia, Cooperlat, composta da 9 cooperative agricole operanti in sei regioni italiane conferenti latte e da un consorzio di cooperative che conferisce prodotti finiti, si conferma tra i primi gruppi lattiero-caseari del Paese.Con sede a Jesi, nelle Marche, conta 308 dipendenti diretti e 170 collaboratori esterni che provvedono alla consegna e distribuzione dei propri prodotti. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - TreValli Cooperlat. Tutti i tipi di latte. Compresi quelli vegetali

