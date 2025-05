Trent’anni senza Mimì | Mia Martini ci ha lasciati nel 1995 ma la sua voce – intensa fragile immortale – continua a parlare al nostro cuore

Domenica Bertè, meglio conosciuta come Mia Martini, è stata una delle più grandi voci della musica italiana. Con un repertorio di ottanta album e una carriera segnata da intensa espressività, la cantautrice calabrese, scomparsa prematuramente a 47 anni, ha saputo emozionare generazioni. La sua storia inizia nel 1947, a Bagnara Calabra, e prosegue a Milano e Roma, dove si afferma come una stella unica nel panorama musicale.

Ottanta album, di cui 12 in studio, e una voceintensa, sofisticata e al tempo stesso leggera: era Domenica Bertè, Mia Martini, tra le più grandi cantanti italiane, scomparsa a soli 47 anni. Nata in Calabria nel 1947, a Milano incide il primo 45 giri con il nome d’arte Mimì Bertè, nel 1969 si trasferisce a Roma, con la madre e le sorelle. Mia Martini, la vita, la musica guarda le foto Leggi anche › Mia Martini. 25 anni fa la morte improvvisa di una grandissima cantante Grazie ad Alberigo Crocetta, fondatore del Piper, la svolta con il grande pubblico: con il brano “Padre davvero” (1971) nasce ufficialmente Mia Martini. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Trent’anni senza Mimì: Mia Martini ci ha lasciati nel 1995, ma la sua voce – intensa, fragile, immortale – continua a parlare al nostro cuore

Mia Martini: trent’anni senza la sua indimenticabile voce - C’è solo un modo per onorare la memoria di Mia Martini e cioè riascoltare la sua voce straordinaria, la sua capacità e di emozionare, di interpretare la musica e le sue vibrazioni. Mia Martini non c’è più da trent’anni dal 12 maggio del 1995 quando venne trovata morta nel suo appartamento di Cardano al Campo. L’autopsia stabilì che il decesso era dovuto ad una overdose di stupefacenti.Sono stati anni difficili e dolorosi gli ultimi della cantante, inseguita da voci e malignità di ogni tipo, maldicenze secondo cui avrebbe portato sfortuna e che hanno condizionato pesantemente e ... 🔗Leggi su panorama.it

