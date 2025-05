Trent’anni dalla scomparsa di Mia Martini Marco Masini | “Oggi non si potrebbe insabbiare quello che è successo”

A trent'anni dalla scomparsa di Mia Martini, Marco Masini riflette sulle ingiuste accuse che l'hanno perseguitata, come il falso mito della "sfortuna". Commentando il passato, afferma: "Oggi non si potrebbe insabbiare quello che è successo". Una testimonianza che riporta alla luce gli oscuri pregiudizi di un'epoca e invita a riconsiderare il valore della verità.

Mia Martini, fuori Tarab, l'album con canzoni inediti a 30 anni dalla scomparsa - A 30 anni dalla scomparsa di Mia Martini, venerdì 9 maggio esce Tarab, l'album con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti proposti con nuovi arrangiamentiA 30 anni dalla scomparsa di Mia Martini, venerdì 9 maggio esce Tarab, l'album con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti proposti con nuovi arrangiamenti e con la produzione artistica di Maurizio Piccoli, in digitale, in cd e in doppio Vinile Crystal (Nar International/Warner Music Italy).