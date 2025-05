Treni un’altra mattinata di passione Persone sui binari caos e ritardi a Firenze

Firenze, 12 maggio 2025 – I pendolari fiorentini si trovano nuovamente a fronteggiare disagi e ritardi. La situazione è aggravata dalla presenza di persone non autorizzate sui binari, che ha causato rallentamenti nella circolazione dei treni. Le forze dell'ordine sono intervenute intorno alle 7 nei pressi della stazione di Firenze Rifredi, con effetti immediati su tutta la rete ferroviaria del nodo fiorentino.

Firenze, 12 maggio 2025 – un'altramattinata di ritardi e disagi per i pendolari. A causa di Persone non autorizzate presenti sui binari, la circolazione dei Treni ha subito forti rallentamenti intorno al nodo fiorentino. L'intervento delle forze dell'ordine è cominciato intorno alle 7 nei pressi della stazione di Firenze Rifredi.Questo ha inevitabilmente avuto ripercussioni su tutto il traffico ferroviario in entrata e in uscita dal capoluogo, soprattutto per quanto riguarda i Treni regionali. Ci sono state diverse cancellazioni, mentre altri convogli hanno subito pesantissimi ritardi. caos nelle stazioni di Rifredi e Santa Maria Novella, con Persone sulle banchine e pendolari infuriati.L'intervento delle forze dell'ordine si è concluso intorno alle 9, ma la circolazione è tornata alla normalità soltanto dopo diversi minuti.

