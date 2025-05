Tregua da Mosca è no per ora Zelensky | In Turchia può finire la guerra E Trump lavora al miracolo | potrei andare

La situazione in Ucraina rimane incerta e tesa, con la Russia che rifiuta ogni proposta di tregua. Mentre Zelensky guarda alla Turchia come possibile mediatrice, Trump sembra lavorare a una soluzione miracolosa. La partita è aperta, e le dinamiche geopolitiche potrebbero cambiare da un momento all'altro.

La partita è apertissima e tutto può precipitosamente cambiare. Per ora la Russia respinge ogni “ultimatum” su un cessate il fuoco in Ucraina. Parola del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia Ria Novosti.Mosca ha definito “inaccettabile” la richiesta di un cessate il fuoco di 30 giorni avanzata dai l leader europei, riuniti a Londra nel formato Weimar Plus. “Il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile per la Russia, non è adatto. Non si può parlare alla Russia con un linguaggio simile”, così il Cremlino mentre Donald Trump in partenza per l’Arabia Saudita si dice fiducioso e non esclude di partecipare all’eventuale tavolo in Turchia tra Mosca e Kiev. “Sento che qualcosa accadrà. Sto pensando di volare all’incontro di Istanbul, c’è una possibilità se penso che accadranno delle cose”, ha aggiunto convinto che lo zar di Mosca, alla fine, sarà presente. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tregua, da Mosca è no (per ora). Zelensky: “In Turchia può finire la guerra”. E Trump lavora al miracolo: potrei andare

