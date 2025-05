Travolto da camioncino senza freno a mano | morto un uomo

Tragedia questa mattina a Sanremo, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita travolto da un camioncino in via Val d’Olivi. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30, mentre alcuni operai erano impegnati nelle operazioni di carico di un escavatore. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Tragedia questa mattina a Sanremo, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere stato Travolto da un camioncino in via Val d’Olivi. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino di lunedì 12 maggio, in un tratto di strada in salita dove alcuni operai stavano effettuando operazioni di carico di un escavatore.Leggi anche: Precipita dal tetto, dramma per un operaioSecondo le prime ricostruzioni, il camioncino coinvolto nella tragedia era stato momentaneamente parcheggiato dagli operai lungo la via per agevolare il lavoro. In un primo momento si era ipotizzato che l’uomo fosse stato schiacciato da un trattore, ma l’intervento del personale del 118 ha chiarito la dinamica: il freno a mano del mezzo avrebbe ceduto, facendo partire il veicolo che ha investito in pieno il 55enne. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Travolto da camioncino senza freno a mano: morto un uomo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sanremo, muore a 55 anni travolto da camioncino senza freno a mano - (Adnkronos) – Tragedia a Sanremo. Un uomo di 55 anni è morto oggi, lunedì 12 maggio, intorno alle 7.30 in via Val d'Olivi, travolto da un camioncino. Dai primi accertamenti sembrava che l'uomo fosse stato schiacciato da un trattore, ma secondo la ricostruzione del 118 il 55enne sarebbe stato travolto dal camioncino che era stato […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Sanremo, muore a 55 anni travolto da camioncino senza freno a mano - (Adnkronos) – Tragedia a Sanremo. Un uomo di 55 anni è morto oggi, lunedì 12 maggio, intorno alle 7.30 in via Val d'Olivi, travolto da un camioncino. Dai primi accertamenti sembrava che l'uomo fosse stato schiacciato da un trattore, ma secondo la ricostruzione del 118 il 55enne sarebbe stato travolto dal camioncino che era stato […]L'articolo Sanremo, muore a 55 anni travolto da camioncino senza freno a mano proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Camioncino senza frena a mano travolge e uccide un uomo a Sanremo - Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente in cui è morto un uomo di 55 anni. È tutto avvenuto questa mattina alle 7.30 in via Val d’Olivi a Sanremo. Secondo la ricostruzione del 118 l’uomo non è morto schiacciato da un trattore, come era sembrato dai primi accertamenti, ma sarebbe stato travolto da un camioncino parcheggiato in una strada in salita da alcuni operai che stavano caricando un escavatore sul mezzo. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Tragedia a Sanremo, morto 55enne travolto da un camioncino; Sanremo, muore a 55 anni travolto da camioncino senza freno a mano; Sanremo, muore a 55 anni travolto da camioncino senza freno a mano; Sanremo, muore a 55 anni travolto da camioncino senza freno a mano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sanremo, muore a 55 anni travolto da camioncino senza freno a mano - Tragedia a Sanremo. Un uomo di 55 anni è morto oggi, lunedì 12 maggio, intorno alle 7.30 in via Val d'Olivi, travolto da un camioncino. 🔗msn.com

Travolto da camioncino senza freno a mano: morto un uomo - Tragedia questa mattina a Sanremo, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camioncino in via Val d’Olivi. L’incidente è ... 🔗thesocialpost.it

Camioncino senza frena a mano travolge e uccide un uomo a Sanremo - Padova, 12 mag. - (Adnkronos) - Arrestato dalla Polizia di Padova un 60enne italiano accusato di violenza sessuale sulla nipote minorenne. L’uomo si trova in custodia cautelare nel carcere di Padova d ... 🔗ilfattoquotidiano.it