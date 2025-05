Travaglio lo scontro con Gramellini in tv | La Meloni ha fatto benissimo a non andare a Kiev l’Europa ha perso la guerra

...la reazione di Travaglio è stata immediata e carica di tensione. Con una risposta incisiva, il noto giornalista ha ribattuto, difendendo il ruolo dell'Italia e scuotendo il palco con una riflessione su come la geopolitica sia complessa e in continua evoluzione. Il dibattito si infiamma, rivelando le profonde divisioni e le tante sfide che il nostro paese deve affrontare.

Alta tensione in diretta tv durante il programma “In altre parole”, condotto da Massimo Gramellini su La7. Il giornalista ad un certo punto mostra due foto al suo ospite, il collega Marco Travaglio: una con Macron, Draghi e Scholz, l’altra con Macron ma senza un premier italiano, per insinuare che l’Italia ormai non conta più nulla in politica estera e sulla questione della guerra in Ucraina. Ma la risposta secca di Travaglio lo gela.Lo scontro durissimo tra i due giornalisti in diretta tv“Una è la foto di tre anni fa. Sul treno per Kiev ci sono il presidente francese Macron, l’allora cancelliere tedesco Scholz e il primo ministro britannico e il premier italiano Mario Draghi. Nella seconda, Macron è sempre Macron e il primo ministro inglese Starmer ha preso il posto di quello italiano. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Travaglio, lo scontro con Gramellini in tv: “La Meloni ha fatto benissimo a non andare a Kiev, l’Europa ha perso la guerra”

