Trasporto pubblico locale | da Regione Lombardia 53milioni per la Bergamasca

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che destina un totale di 671 milioni di euro alle Agenzie del trasporto pubblico locale. Di questi, 53 milioni saranno destinati specificamente alla bergamasca, un intervento significativo per migliorare i servizi di mobilità nella zona. L’assessore ai Trasporti, Franco Lucente, annuncia con soddisfazione questo sostegno.

Bergamo. Uno stanziamento complessivo di 671 milioni di euro a favore delle Agenzie del Trasportopubblicolocale della Lombardia. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Nello specifico, circa 666 milioni sono attribuiti per l’anno 2025 secondo costi standard e fabbisogni di mobilità e 5 milioni sono destinati ai servizi nelle aree montane ea domanda debole per l’anno 2026.“Un impegno importante – ha detto l’assessore Lucente – che conferma la massima attenzione di RegioneLombardia nei confronti di un settore nevralgico per la quotidianità dei cittadini. Grazie a queste risorse le Agenzie disporranno delle risorse finanziarie per garantire il Trasportopubblicolocale, servizio essenziale per la mobilità e l’economia dell’intero territorio regionale. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Trasporto pubblico locale: da Regione Lombardia 53milioni per la Bergamasca

