Trasente | Una squadra una città un sogno | mercoledì scriviamolo insieme

Mercoledì, un giorno da ricordare per la Scandone Avellino, che ha trionfato con grinta al Pala Galvani di Angri, conquistando Gara 1 dei quarti di finale play-off per la promozione in Serie B Nazionale. Con un punteggio di 54–61, la squadra ha dimostrato il proprio valore, unendo città e tifosi in un sogno da condividere.

La Scandone Avellino compie un'autentica impresa sportiva espugnando il Pala Galvani di Angri con il punteggio di 54–61, conquistando con autorità Gara 1 dei quarti di finale play-off per la promozione in Serie B Nazionale. Un successo pesante, meritato, fortemente voluto e costruito con intelligenza e carattere. Sul parquet di una delle squadre più temute della categoria, spinta da una tifoseria calda e rumorosa, gli uomini di coach Nino Sanfilippo non hanno mai tremato. Dalla palla a due fino alla sirena finale, è stata una partita di grande personalità, giocata con la testa, con il cuore e con la piena consapevolezza della posta in palio.Una prestazione corale, dove ogni giocatore ha dato il massimo: in difesa, a rimbalzo, nelle rotazioni, nella gestione dei possessi decisivi.

