Transgender trevigiana Carly Tommasini all' Isola dei Famosi 2025 chi è

Sbarco col botto per Carly Tommasini, la naufraga trevigiana protagonista dell’Isola dei Famosi 2025. Con una storia di trasformazione e autoscoperta, Carly sfida le convenzioni di genere. "Ero un ragazzino etero, poi un gay troppo femminile, ora che sono donna dicono che sono troppo maschile," racconta, aprendo un dibattito sulle identità in continua evoluzione.

Isola dei Famosi, Mario Adinolfi sulla modella transgender Carly Tommasini: ‘Il discriminato sono io’ - Alla vigilia della partenza per L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui, parlando del possibile incontro con Carly Tommasini – modella transgender che sarà con lui in Honduras – si è definito “il vero discriminato”.‘Non ho problemi a relazionarmi con chi la pensa diversamente da me’“Carly Tommasini? Ha il suo vissuto, le sue idee. Non ho problemi a relazionarmi con chi la pensa diversamente da me. 🔗Leggi su notizieaudaci.it

Chi è Carly Tommasini, una delle attiviste trans più note in Italia, all’Isola dei famosi: la sua storia - Carly Tommasini è una delle attiviste trans più note in Italia. Riconosciutasi nella comunità LGBTQIA+, Carly ha iniziato la carriera come make-up artist, per poi dedicarsi anche e soprattutto alla sensibilizzazione su temi di grande attualità come l’identità di genere e i diritti delle persone transgender. Come raccontato sui social e in varie interviste, Carly Tommasini ha iniziato il suo percorso di transizione all’età di 21 anni, concludendolo a 23 anni con un’operazione di sex assignnment all’estero, a Bangkok, in Tailandia. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Genitori Carly Tommasini, chi sono/ “Mio padre è la rappresentazione della chiusura mentale” - Genitori Carly Tommasini, il rapporto con la madre tanto amata e quello burrascoso con il padre: "Rappresenta la chiusura mentale" ... 🔗ilsussidiario.net

Carly Tommasini: chi è la modella e attivista LGBTQ+ all’Isola dei Famosi - Carly Tommasini, modella, make-up artist e attivista LGBTQ+, è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi condotto su Canale 5 da Veronica Gentili. Nata a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, ... 🔗informazione.it