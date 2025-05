Tragedia sulla A2 muore centauro in un incidente | secondo caso in 48 ore nello stesso tratto

Un tragico incidente stradale ha scosso la provincia di Cosenza, dove un uomo di circa 50 anni ha perso la vita sulla A2 del Mediterraneo. L'incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri tra Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, ha coinvolto una moto di grossa cilindrata, con il centauro che, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo.

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo della provincia di Cosenza di circa 50 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, nel Salernitano. Il centauro, che era alla guida di una moto di grossa cilindrata, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e i tecnici dell'Anas. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale di Oliveto Citra, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi ed è deceduto nella notte. Si tratta del secondoincidente mortale verificatosi nellostessotratto della A2 nel giro di 48 ore.

