Tragedia sul lavoro a Sanremo | operaio 55enne muore schiacciato da un camion in retromarcia

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso Sanremo questa mattina, lunedì 12 maggio. Un operaio di 55 anni è morto schiacciato da un camion in retromarcia, mentre si trovava in via Val D’Olivi. La fatalità ha lasciato la comunità locale sotto choc, accendendo nuove preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente è avvenuto all’alba in via Val D’OliviUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 12 maggio a Sanremo, in provincia di Imperia. Un operaio di 55 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion che si è mosso improvvisamente in retromarcia durante le operazioni di carico di un escavatore.Il mezzo si sfrena durante le operazioni di caricoIntorno alle 7 del mattino, alcuni operai erano impegnati nel caricare un piccolo escavatore su un camion adibito al trasporto dei mezzi d’opera. Durante questa fase, per cause ancora da accertare, il veicolo ha iniziato a muoversi da solo all’indietro, travolgendo l’operaio che si trovava nelle immediate vicinanze.Inutili i tentativi di soccorsoI colleghi hanno cercato immediatamente di prestare aiuto, allertando i soccorsi. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Sanremo: operaio 55enne muore schiacciato da un camion in retromarcia

Cosa riportano altre fonti

Tragedia sul lavoro: operaio investito e ucciso sull’A1 vicino Orvieto - Orvieto, 25 marzo 2025 – Un tragico incidente sul lavoro ha provocato la morte di un operaio di 38 anni, investito da un mezzo pesante mentre stava lavorando sulla carreggiata nord dell’Autosole, nei pressi di Orvieto, sua città di residenza. Questo è il terzo decesso sul lavoro registrato da questa mattina: precedentemente, un altro operaio aveva perso la vita a Napoli, rimasto intrappolato in un trasportatore, mentre un altro incidente mortale si è verificato a Maniago, in provincia di Pordenone, dove una scheggia incandescente ha colpito fatalmente un lavoratore. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Lucca, ennesima tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una lastra di vetro - Secondo le prime ricostruzioni fornite dai soccorritori del 118, una lastra di vetro è precipitata dall’alto all’interno di un hotel, colpendo il lavoratore in pieno.Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 7 aprile, in viale Pistelli, a Lido di Camaiore, dove un operaio di 56 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Una prima ricostruzioneErano circa le 14,40 quando, secondo le prime ricostruzioni fornite dai soccorritori del 118, una lastra di vetro è precipitata dall’alto all’interno di un hotel, colpendo il lavoratore in pieno. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Tragedia sul lavoro, malore fulminante per un operaio: muore a 53 anni - Stroncato da un malore fulminante mentre era al lavoro. La tragedia si è consumata ad Anagni, in provincia di Frosinone. E la vittima è un operaio di 53 anni, di origine straniera ma residente nella provincia di Latina. Da quanto emerso nel corso dei primi accertamenti, l'uomo stava svolgendo... 🔗Leggi su latinatoday.it

Sanremo, tragedia sul lavoro in via Val d’Olivi: operaio prede la vita travolto da un camioncino; Operaio muore schiacciato da un furgoncino a Sanremo; Tragedia sul lavoro a Sanremo, operaio schiacciato e ucciso da un camioncino; Camion si muove improvvisamente all'indietro, operaio 55enne nuore schiacciato a Sanremo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Camion si muove improvvisamente all’indietro, operaio 55enne nuore schiacciato a Sanremo - L'incidente mortale sul lavoro in mattinata mentre i lavoratori caricavano un mezzo escavatore su un piccolo camion ... 🔗fanpage.it

Tragedia sul lavoro a Sanremo: operaio schiacciato da un furgoncino - Un tragico incidente ha scosso la comunità di Sanremo, dove un operaio di circa 55 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un furgoncino, presumibilmente un carroattrezzi. L’episodio è ... 🔗notizie.it

Operaio muore schiacciato da un furgoncino a Sanremo - Nuova tragedia sul posto di lavoro: un operaio di circa 55 anni è morto schiacciato da un furgoncino, sembra un carroattrezzi, sul quale si stava caricando un mezzo d'opera in via Val D'Olivi a Sanrem ... 🔗msn.com