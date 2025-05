Tragedia all’Argentario Fatale immersione per un cinquantenne Il dolore degli amici

In breve da Zazoom:

Oggi sarebbe stato un giorno di festa per Alessandro Artusi, immerso tra le acque cristalline dell’Argentario insieme alla sua famiglia e agli amici del Sub Prato. Purtroppo, una passione che aveva alimentato per anni si è trasformata in un incubo: dopo un’immersione che avrebbe dovuto regalare sorrisi e ricordi indimenticabili, Alessandro è scomparso, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo amava.

Aveva scelto le acque dell’Argentario per stare in compagnia del figlio, della moglie in una uscita col gruppo di subacquei del Sub Prato, assecondando la sua passione per le immersioni, scoperta da tempo. Quella che doveva essere una giornata di svago e di divertimento si è tuttavia trasformata in Tragedia: Alessandro Artusi non ce l’ha fatta ed è scomparso due giorni fa. Oggi sarebbe stato tra l’altro il suo compleanno: avrebbe compiuto 51 anni, lascia un figlio di 16 ed una figlia di 10. Stando a quanto ricostruito, il chimico pratese e responsabile di produzione alla Gommatex, tesserato per il Sub Prato, la mattina di sabato scorso si trovava ad Argentarola (nel Comune di Porto Santo Stefano) in barca: da sub (aveva conseguito il brevetto di primo grado tempo fa) era impegnato in un’immersione di circa 18 metri insieme al figlio e ad alcuni soci del Sub Prato. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia all’Argentario. Fatale immersione per un cinquantenne. Il dolore degli amici

Su questo argomento da altre fonti

Immersione fatale all’Argentario. Sub muore davanti al figlio. Inutile la corsa al Misericordia - MONTE ARGENTARIO Avrebbe dovuto essere un sabato di spensieratezza con amici e anche con il figlio. Una bellissima giornata di sole che ha invogliato a fare un’immersione nel bellissimo mare dell’Argentario. Ma qualcosa è andato storto, oppure si è trattato di una tragica fatalità. Questo saranno gli accertamenti successivi a stabilirlo. Al momento i pochi fatti emersi sono che il cinquantenne di Prato ha accusato un malore mentre stava facendo un’immersione nelle acque antistanti Porto Santo Stefano, davanti al Lungomare dei Navigatori. 🔗Leggi su lanazione.it

Scontro fatale nel giorno della santa Pasqua: nell’incidente tra un taxi ed una moto perde la vita un uomo di 50 anni. La tragedia in via di Tor Cervara, a Roma - Nel tardo pomeriggio di domenica 20 aprile, la città di Roma è stata scossa da una tragica collisione tra un taxi e una moto nella zona di via di Tor Cervara. L’incidente ha avuto luogo intorno alle ore 18 e ha causato la morte di un motociclista di 50 anni, che ha perso la vita quasi immediatamente a seguito dell’impatto.La dinamica dell’incidenteIl tragico scontro è avvenuto all’altezza del civico 126 di via di Tor Cervara, un’area notoriamente trafficata. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Sbanda con la bicicletta e finisce contro un muro: impatto fatale per nonno Antonio, 73 anni. Purtroppo inutili i soccorsi. La tragedia a Monte San Giovanni Campano - Un tragico incidente si è verificato oggi a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 73 anni, Antonio Fiore, ha perso la vita mentre percorreva in bicicletta una discesa nella zona di Vaglie, contrada Civitella.L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30, quando il ciclista, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Cosa riportano altre fonti

Tragedia all’Argentario. Fatale immersione per un cinquantenne. Il dolore degli amici; Porto Santo Stefano, malore fatale durante l’immersione: morto sub di 51 anni di Prato; Fatale l’immersione in vacanza, muore sub ferrarese: aperta un’inchiesta; Il dramma all’Argentario: sub muore davanti al figlio, chi era la vittima. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tragedia all’Argentario. Fatale immersione per un cinquantenne. Il dolore degli amici - Alessandro Artusi, dipendente Gommatex, era con un gruppo del Sub Prato, di cui era socio, quando è successa la tragedia. Il malore a pochi metri dalla riemersione: inutili tutti i soccorsi . 🔗msn.com

Il dramma all’Argentario: sub muore davanti al figlio, chi era la vittima - Alessandro Artusi, 50 anni, di Prato, era a fare una immersione nelle acque antistanti Porto Santo Stefano. Ha accusato un malore fatale. La squadra di calcio del figlio ha deciso di scendere in campo ... 🔗msn.com

Immersione fatale all’Argentario. Sub muore davanti al figlio. Inutile la corsa al Misericordia - L’uomo, 50 anni di Prato, era uscito in mare con un gruppo di amici e con un diving. La discesa a 25 metri, poi il malore che gli è costato la vita. Sul posto la Guardia costiera. 🔗msn.com