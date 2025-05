Tragedia al Policlinico uomo trovato morto all' interno della sua auto

Un inquietante episodio ha scosso il Policlinico questa mattina: un uomo di circa cinquant'anni è stato rinvenuto senza vita all'interno della sua Smart, parcheggiata nei pressi del reparto di Oncologia. Le prime indagini suggeriscono un gesto estremo, poiché sembra che si sia tolto la vita con un colpo di pistola. Gli inquirenti stanno approfondendo le circostanze che hanno portato a questa tragica scoperta.

Tragedia a Muggiò: trovato il cadavere di un uomo, indagini in corso - Nel pomeriggio di ieri, a Muggiò (Monza e Brianza), è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini ed effettuato tutti i rilievi necessari per determinare la causa del decesso e accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone.Un uomo è stato trovato senza vita nei pressi della Cascina Prati, ma il mistero sulle cause del decesso rimane.