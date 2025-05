Tragedia a Monterosso Morto l’ex sindaco Cavallo

In breve da Zazoom:

Un tragico evento ha colpito Monterosso ieri pomeriggio, quando Franco Cavallo, ex sindaco 68enne della cittadina, è stato stricken da un malore fatale. Dopo aver avvisato la moglie del suo malessere, si è accasciato al suolo, e nonostante i rapidi soccorsi, non c'è stato nulla da fare. La comunità piange la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico e alla propria gente.

Ha fatto appena in tempo ad avvisare la moglie e a dirle che si sentiva poco bene. Poi è stramazzato al suolo, e nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, tutti i tentativi per strapparlo alla morte sono risultati vani. A Monterosso, un malore fatale si è portato via nel primo pomeriggio di ieri Franco Cavallo, 68 anni, ex sindaco della cittadina rivierasca a metà degli anni Novanta. Il dramma, poco dopo le 13, con Cavallo che si trovava assieme alla moglie dopo aver appena rincasato. L’uomo ha avuto il tempo di avvisare la moglie, prima di cadere sul pavimento. È stata la donna ad allertare immediatamente i soccorsi: in pochi minuti nell’abitazione di Fegina si sono portati i volontari della pubblica assistenza di Monterosso, l’auto infermieristica India50 e l’automedica Delta3 da Brugnato, col personale medico del 118 che, durante le lunghe manovre rianimatorie, aveva anche allertato il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Genova affinchè intervenisse con l’elicottero Drago. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia a Monterosso. Morto l’ex sindaco Cavallo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bologna, tragedia all’alba in tangenziale: un operaio morto e due feriti travolti da un furgone - Un grave incidente ha sconvolto la mattina di oggi, giovedì 10 aprile, lungo la tangenziale di Bologna, dove un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un furgone nei pressi di un cantiere stradale.L’impatto è avvenuto intorno alle 5.45, al km 4.4, nel tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato, in direzione della A14 Bologna-Taranto. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Ancora un tragico incidente stradale: uomo di circa 50 anni falciato mentre attraversa la strada. E’ morto sul colpo. La tragedia lungo via Tiburtina a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì in via Tiburtina, nel quartiere di Rebibbia. Un pedone, ancora senza identità, è stato investito da un’automobile ed è successivamente deceduto a causa delle gravi ferite riportate. L’incidente, che ha sconvolto la zona, è avvenuto poco dopo le 23:30, all’incrocio con via Raffaele Majetti.La dinamica dell’incidenteSecondo quanto ricostruito dai vigili urbani di Roma, l’uomo, di circa 50 anni, stava attraversando la strada quando è stato travolto da un’auto Dr, condotta da un 39enne, che viaggiava ... 🔗Leggi su dayitalianews.com

50 enne trovato morto vicino a giardinetti. Una tragedia che sconvolge due cittadine - Due comunità in lutto per la morte del 50enne A.D. L'uomo del 1975 originario di Paliano, nel nord della provincia di Frosinone, è stato ritrovato privo di vita in via Duca degli Abruzzi a Mondragone nel casertano. Il ritrovamento nei pressi dei giardinetti pubblici.Immediata - come riporta... 🔗Leggi su frosinonetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tragedia a Monterosso. Morto l’ex sindaco Cavallo; Cesa, morto Emidio Monterosso: schianto in auto tornando a casa; Vigili del fuoco: Tutte le ultime notizie in tempo reale su Vigili del fuoco; Incuriosito da una pianta si sporge da un ponte, precipita e muore: Lugagnano in lutto per Ermanno Bragoli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tragedia a Monterosso. Morto l’ex sindaco Cavallo - A Monterosso, un malore fatale si è portato via nel primo pomeriggio di ieri Franco Cavallo, 68 anni, ex sindaco della cittadina rivierasca ... Quella di Monterosso, tuttavia, non è stato l’unica ... 🔗lanazione.it

Monterosso, è mancato a 68 anni l'ex sindaco Franco Cavallo. Aveva 68 anni - Monterosso – A nulla sono valsi i tentativi di soccorso. Un malore improvviso è stato fatale per Franco Cavallo, già sindaco di Monterosso al Mare, nel Parco nazionale delle 5 Terre. Le richieste di a ... 🔗ilsecoloxix.it

Malore fatale, l’ex sindaco di Monterosso muore a 68 anni - Monterosso (La Spezia), 11 maggio 2025 – Una domenica drammatica a Monterosso. L’ex sindaco Franco Cavallo, 68 anni, è deceduto nel primo pomeriggio in seguito a un malore fatale. 🔗msn.com