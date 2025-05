Tragedia a Como donna di 89 anni trovata morta in casa

I vicini di casa della signora di 89 anni, residente in un appartamento di via Mentana, hanno sollevato la preoccupazione dopo giorni di silenzio. Le tapparelle abbassate e l'assenza di risposte al citofono hanno spinto la comunità a lanciare l'allerta. Oggi, 12 maggio, la situazione ha raggiunto un punto critico e si è resa necessaria un’azione urgente per verificare il benessere della donna.

I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana. Le tapparelle da giorni erano abbassate e nessuno rispondeva al citofono. Oggi 12 maggio in mattinata sono.

