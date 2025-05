Tragedia a Como donna di 89 anni trovata morta in casa

Una tragedia ha colpito Como, dove una donna di 89 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. I vicini, preoccupati per la sua invisibilità e il silenzio prolungato, hanno infine lanciato l'allarme. Le tapparelle abbassate e l'assenza di risposte al citofono avevano destato inquietudine. Oggi, 12 maggio, sono intervenuti i soccorsi.

I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana. Le tapparelle da giorni erano abbassate e nessuno rispondeva al citofono. Oggi 12 maggio in mattinata sono.

