Tragedia a Celle | morto Valerio Zunino con la compagna in un incidente il padre era deceduto 5 mesi fa

Un dramma sconvolgente ha colpito Celle Ligure, in provincia di Savona, con la tragica morte di Valerio Zunino e della compagna Giovanna Barreca in un incidente stradale. Questo lutto arriva a soli cinque mesi dalla scomparsa del padre di Valerio, ex sindaco del paese, rendendo il dolore ancora più profondo per la comunità. La notizia ha lasciato tutti sgomenti e addolorati.

Dramma a Celle Ligure, in provincia di Savona: ValerioZunino e la compagna Giovanna Barreca hanno perso la vita in un incidente stradale. Solo cinque mesi fa era morto il padre di Valerio, ex sindaco del paese. 🔗Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Celle sotto shock: sono Valerio Zunino e Giovanna Barreca le vittime dell’incidente stradale avvenuto alla Natta - La notizia della loro scomparsa avvenuta tragicamente lascia senza fiato un’intera comunità dove la coppia era conosciuta ... 🔗ivg.it

