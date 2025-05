Traffico Roma del 12-05-2025 ore 14 | 30

Domani, l'Olimpico ospiterà la finale di Coppa Italia, e Roma Infomobilità, in collaborazione con Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, ha potenziato i trasporti per l'occasione. I tifosi con il biglietto della partita potranno usufruire di bus e metro gratuiti, sottolineando l'impegno verso la sostenibilità. Per ulteriori dettagli sui trasporti verso lo stadio, visitate RomaMobilità.it. Domenica, si celebrerà anche la messa di in

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani all'Olimpico la finale di Coppa Italia trasporti potenziati grazie a Road To Zero bus e metro gratis per i tifosi con biglietto della partita obiettivo comune la sostenibilità i trasporti per lo stadio sono su Roma mobilita.it domenica la messa di inizio pontificato di Papa Leone quattordicesimo per la cerimonia di intronizzazione del pontefice è un affluenza di fedeli fino a 250000 persone nello stesso fine settimana è in programma anche il Giubileo delle confraternite Per quel che riguarda il trasporto pubblico nella giornata di domenica in particolare al mattino è prevista un'intensificazione Delle Corse sulle metro A e B B1 Per quanto riguarda il servizio ferroviario sono previste navette straordinarie sulla tratta Termini San Pietro intensificazione del servizio sulla tratta Tiburtina Ostiense San Pietro linea fl3 l'intensificazione del servizio della linea fl5 per quel che riguarda i bus Sono 22 le linee che raggiungono San Pietro l'elenco e percorsi sono consultabili sul Romamobilita.

Roma, incidente sul Raccordo Anulare: tir si ribalta, traffico paralizzato - Verso le 5.30 di oggi un tir si è ribaltato, perdendo il controllo del proprio carico sul Grande Raccordo Anulare. La strada è stata chiusa, con uscita obbligata al Km 19 ... 🔗tg24.sky.it

Più di un’ora per fare 400 metri. Perché il traffico a Roma nord è paralizzato - Cedimento e chiusura su via dei Due Ponti, ecco quando riaprirà la strada che tiene in “ostaggio” gli automobilisti di quel quadrante ... 🔗romatoday.it

Roma, caos sul Gra: tir si ribalta e blocca la carreggiata interna. Traffico paralizzato per ore - richiedendo l’intervento di una gru e la chiusura dello svincolo per la Roma-Firenze. È stata inoltre imposta un’uscita obbligatoria al chilometro 19, causando un effetto domino sul traffico ... 🔗romadailynews.it