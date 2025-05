Tradimento | Tolga arrestato segreti su Can e scontri familiari inaspettati

Nei prossimi episodi di "Tradimento", in onda su Canale 5 dal 19 al 25 maggio 2025, il dramma familiare si intensifica. Tolga verrà arrestato, portando alla luce segreti inconfessabili su Can e scatenando inaspettati scontri tra i membri della famiglia. Kahraman dovrà affrontare scelte difficili che metteranno alla prova i legami e gli equilibri tra loro.

Nei prossimi episodi della soap turca Tradimento, che andrà in onda su Canale 5 da lunedì 19 a domenica 25 maggio 2025, numerosi segreti e colpi di scena stanno per sconvolgere gli equilibri dei personaggi. L’intricato intreccio della trama porterà il personaggio di Kahraman a confrontarsi con la difficile verità sulla parentela di Can, rivelando . L'articolo Tradimento: Tolgaarrestato, segreti su Can e scontrifamiliariinaspettati è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tradimento: Tolga arrestato, segreti su Can e scontri familiari inaspettati

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tradimento: anticipazioni martedì 13 maggio! Tolga in trappola, Oltan e Selin esultano - Anticipazioni Tradimento del 13 maggio: lutto e dolore nella soap turca, segreti e bugie per proteggere un personaggio ignaro. 🔗serial.everyeye.it

Tradimento, trame al 25/5: Tolga viene arrestato, Kahraman scopre che Can non è un Dicleli - Mualla confessa a Kahraman che Behram non è il padre di Can, mentre Serra denuncia Tolga, che finisce in prigione ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento, anticipazioni turche: Serra perde la vita con il suo bambino, Tolga infedele - Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Tradimento in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Tolga tradirà sua moglie Selin andando a letto con Serra. Ben presto la donna scoprirà di ... 🔗it.blastingnews.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Canvio Advance: l’hard disk che sa tenere anche i “segreti” dei migliori amici

L’idearegalo firmata Toshiba celebra i best friend 365 giorni all’anno È da poco passato il WorldFriendship Day(30luglio), maseè vero che chi “trova un amico, trova un tesoro” è importantecelebrare i propri beste ricordargli il proprio affetto anche con piccoli gesti sempre piùspesso.