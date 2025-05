Tradimento | Sezai e Yesim accerchiano Tarik tra inganni aziendali minacce e vendette

Nel mondo di "Tradimento", Sezai e Yesim tessono una rete di inganni per accerchiare Tarik, coinvolto in oscuri affari e minacce. Le nuove puntate promettono colpi di scena mozzafiato e alleanze sorprendenti, mentre la tensione cresce e il confine tra amici e nemici si fa sempre più labile. Chi avrà la meglio in questa sfida all’ultimo respiro?

Le nuove puntate di Tradimento promettono colpi di scena e alleanze inaspettate. In un intreccio di tradimenti e vendette, Sezai e Yesim decidono di unire le proprie forze per mettere alle strette Tarik, il quale si trova invischiato in una serie di inganni e minacce che ne compromettono la posizione personale e professionale. Svolte inaspettate .

