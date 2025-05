Tradimento | intrighi tra Oylum Kahraman Tolga e Mualla tra incidenti inganni e ritorni

Nella nuova stagione di "Tradimento", la soap turca su Canale 5, la tensione raggiunge il culmine. Oylum, Kahraman, Tolga e Mualla si trovano coinvolti in un vortice di intrighi e inganni, mentre un incidente sconvolgente riaccende vecchie rivalità. Colpi di scena drammatici promettono di tenere gli spettatori col fiato sospeso.

Nella nuova stagione di Tradimento, la soap turca trasmessa su Canale 5, la trama si infittisce con colpi di scena drammatici che non lasciano spazio a dubbi sulle tensioni tra i personaggi principali. L'atmosfera si tinge subito di emozioni forti, quando Oylum apprende della notizia dell'incidente stradale coinvolgente Kahraman e non riesce a trattenere le .

Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can.