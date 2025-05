Tradimento anticipazioni 13 maggio | Selin e Oltan d' accordo per ingannare Tolga

Nella prossima puntata di "Tradimento", in onda il 13 maggio su Canale 5, Selin e Oltan uniranno le forze per ingannare Tolga, mentre Selin vive un momento di profonda disperazione. Scopri le svolte drammatiche che attendono i personaggi in un episodio carico di tensione. Non perdere l'appuntamento domani alle 14.10!

Selin è disperata, Oltan è pronto ad aiutarla. Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Tradimento, in onda domani, martedì 13 maggio, su Canale 5. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento. Gli eventi prendono una piega sempre più drammatica per i protagonisti della dizi turca; a partire da Selin, che ha ricevuto una tragica notizia e non sa più come fare per tenere Tolga legato a sé. Ma vediamo meglio cosa succederà. Negli episodi precedenti Negli episodi precedenti il matrimonio tra Tolga e Selin era arrivato al capolinea: Tolga ha realizzato di essere ancora innamorato di Selin e ha deciso di lasciarla. La rossa però, nel frattempo aveva scoperto di essere incinta; Tolga le aveva perciò assicurato che si sarebbe preso . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 13 maggio: Selin e Oltan d'accordo per ingannare Tolga

Su questo argomento da altre fonti

Tradimento Anticipazioni 13 maggio 2025: Tolga cade nella trappola tesagli da Oltan e Selin... - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 13 maggio 2025 su Canale 5: Tolga non sa che Selin, in combutta con Oltan, le tiene nascosto un oscuro segreto... 🔗Leggi su comingsoon.it

Tradimento Anticipazioni Puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2025: Tolga chiede a Oylum di fuggire insieme - Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2025! 🔗Leggi su comingsoon.it

Tradimento, anticipazioni 13 aprile: Umit aggredito, Ozan vuole sposare Zelis - Tutto quello che succederà domani nella puntata domenicale di Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 a partire dalle 14.25. Appuntamento domenicale con Tradimento, domani alle 14.25 su Canale 5. Nel prossimo episodio vedremo Sezai nel tentativo di riappacificare Guzide con il fratello Umit, che però correrà un grave pericolo. Ecco cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Negli episodi passati Tarik era riuscito a ricattare Umit, facendo leva sull'amore per la figlia che non vedeva da anni. 🔗Leggi su movieplayer.it

Tradimento 2, anticipazioni 13 maggio: Selin mente a Tolga; Tradimento, anticipazioni 13 maggio: Selin e Oltan d'accordo per ingannare Tolga; Tradimento: le anticipazioni della puntata di domani 13 maggio 2025; Tradimento: anticipazioni martedì 13 maggio! Tolga in trappola, Oltan e Selin esultano. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tradimento: anticipazioni martedì 13 maggio! Tolga in trappola, Oltan e Selin esultano - Anticipazioni Tradimento del 13 maggio: lutto e dolore nella soap turca, segreti e bugie per proteggere un personaggio ignaro. 🔗serial.everyeye.it

Tradimento Anticipazioni 13 maggio 2025: Tolga cade nella trappola tesagli da Oltan e Selin... - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 13 maggio 2025 su Canale 5: Tolga non sa che Selin, in combutta con Oltan, le tiene nascosto un oscuro ... 🔗msn.com

Anticipazioni Tradimento, puntata 13 maggio 2025/ Tolga torna dalla Corea, Selin mente sulla gravidanza - Le anticipazioni di Tradimento rivelano cosa accadrà martedì 13 maggio 2025, Serra non rivela la verità a Tolga sulla perdita della bambina. 🔗ilsussidiario.net