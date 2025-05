Tour Cesare Pavese | sette presentazioni de Il mestiere di vivere

In occasione del "Salone Off – Salone internazionale del Libro", si celebra Cesare Pavese con sette presentazioni de "Il mestiere di vivere". Tra letteratura e cinema, il ricordo di Pavese si fa vivo attraverso le sue parole, risuonando come un eco in un’estate del 1950. Una riflessione profonda sulla vita e le sue complicazioni.

Anche il cinema, in occasione del "Salone Off – Salone internazionale del Libro" omaggia CesarePavese Da mercoledì 14 a martedì 20 maggio "Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi". 26 agosto 1950. E' una domenica sera affogata negli ultimi lampi di una triste soffocante estate, quando, dopo aver .

