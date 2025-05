Tottenham Postecoglou | Sono deluso non siamo nemmeno lontanamente al livello in cui dovremmo essere

Dopo l'ennesima sconfitta in Premier League, Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, commenta la difficile situazione della sua squadra. Il match contro il Crystal Palace ha portato a un'altra delusione, mantenendo il Tottenham al diciassettesimo posto in classifica. Mentre il Manchester affronta le sue difficoltà, Londra non può tirare un sospiro di sollievo: gli Spurs faticano a ritrovare la forma e a risollevarsi.

Le parole di Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, dopo l’ennesima sconfitta degli Spurs in Premier League contro il Crystal Palace Se Manchester piange, Londra di sicuro non ride: il Tottenham – l’altra finalista di Europa League – ha perso ancora in casa contro il Crystal Palace confermando il diciassettesimo posto in Premier e a fine . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tottenham, Postecoglou: «Sono deluso, non siamo nemmeno lontanamente al livello in cui dovremmo essere»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nel Tottenham c’è una talpa, Postecoglou: «Stanno trapelando informazioni, a volte sono mezze verità, altre qualcosa in più» - Il tecnico del Tottenham Ange Postecoglou è convinto che ci sia una talpa all’interno del club in questa stagione. Gli Spurs sono 14esimi in classifica, a 37 punti e molto lontani dalla zona europea.La talpa nel Tottenham, Postecoglou: «Sta trapelando informazioni, a volte sono mezze verità, altre qualcosa in più»Dopo la partita contro l’Eintracht Francoforte di ieri, terminata 1-1, la Bbc ha riportato le dichiarazioni di Postecoglou:«Non c’è dubbio che abbiamo una talpa all’interno del club. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Ange Postecoglou ha capito il vero problema del Tottenham: “C’è una talpa, ora ci pensiamo noi” - La furia del tecnico greco del Tottenham si è abbattuta sui giocatori nella conferenza stampa pre gara di Premier contro i Wolves. "Da inizio stagione c'è chi fa passare informazioni all'esterno, a volte tutto a volte qualcosa. E' evidente e ho anche idea chi possa essere"Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Thiago Motta torna a parlare della Juventus: “Non è stato un fallimento, ma sicuramente sono rimasto deluso” - Thiago Motta è tornato ad affrontare quanto sia successo nei 7 mesi alla Juventus. Da alcune scelte al rapporto con dirigenza e spogliatoio, passando per la critica a certi attacchi personaliL'articolo Thiago Motta torna a parlare della Juventus: “Non è stato un fallimento, ma sicuramente sono rimasto deluso” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Postecoglou: La vittoria farà discutere, ed è esattamente ciò che vogliono gli Spurs; Postecoglou reagisce dopo la protesta dei tifosi del Tottenham, li affronta: Sono un essere umano; Tuttosport - Thiago Motta, primi contatti per il futuro: Juventus in attesa, può risparmiare 15 milioni; Tottenham vs Bournemouth: Anteprima e Pronostico. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Postecoglou s'infiamma: "Ogni cosa che fa il Tottenham viene vista come negativa" - il Tottenham prova a dare un senso positivo alla propria stagione nella sfida di domani sera. Il tecnico Ange Postecoglou pone l'accento però su alcuni aspetti che evidentemente non gli sono andati ... 🔗m.tuttomercatoweb.com

Tottenham-Manchester United: dove vedere la finale di Europa League in Tv e in streaming - La finale di Europa League verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, mentre chi vorrà seguirla in streaming potrà farlo tramite la piattaforma NOW TV. Ancora da capire se l'evento sarà disponibile ... 🔗tag24.it

Tottenham, Postecoglou: “Vittoria facile? Alcuni temono lo sia e cercano di sminuire l’evento…ma essere in finale è un traguardo enorme”. - Visualizzazioni: 70 Ange Postecoglou risponde alle critiche sul Tottenham e l’Europa League, affermando che molti temono un successo degli Spurs. Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, ha recente ... 🔗calciostyle.it