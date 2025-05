Totò Riina la decisione durissima sul figlio | È estremamente pericoloso cosa succede ora

La recente decisione su Totò Riina e suo figlio segna un momento cruciale nella lotta contro la mafia. L’applicazione del 41-bis, un regime penitenziario severo, offre un'arma potente contro le organizzazioni criminali, ma solleva interrogativi sulla sicurezza e la possibilità di ripercussioni per la società. Cosa comporterà questa scelta? La situazione è estremamente preoccupante.

Il sistema del carcere duro, previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario italiano, è uno degli strumenti più incisivi per contrastare le organizzazioni mafiose. Rappresenta una misura estrema, applicata ai detenuti considerati ancora in grado di esercitare un’influenza sulle cosche anche dall’interno delle celle. Il caso di Giovanni Riina, figlio di uno dei più noti boss mafiosi del Novecento, è emblematico in questo senso.Dopo decenni dietro le sbarre, si è tornato a discutere della possibilità di un allentamento delle sue condizioni detentive. Ma la risposta del tribunale è stata chiara: nessun passo indietro. Nonostante le valutazioni della Cassazione, le autorità giudiziarie competenti hanno confermato la linea della massima sorveglianza.Ribadito il carcere duro per Giovanni RiinaIl Tribunale di Sorveglianza di Roma ha stabilito che Giovanni Riina debba rimanere sottoposto al 41-bis, misura applicata senza interruzioni dal 1996, anno del suo arresto. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Totò Riina, la decisione durissima sul figlio: “È estremamente pericoloso”, cosa succede ora

Approfondimenti da altre fonti

Mafia, la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma: Giovanni Riina resta al 41 bis - Il tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato il carcere duro per Giovanni Riina, figlio del superboss Totò, in carcere dal 1996, dove sta scontando l'ergastolo per tre omicidi avvenuti a Corleone nel 1995. I magistrati si sono pronunciati negativamente sebbene in dicembre la Cassazione... 🔗Leggi su palermotoday.it

Figlio di Totò Riina posta un ritratto del padre, follower entusiasti. “In vendita? Bell’idea, farò un’asta” - Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina (foto dal profilo social). E subito scattano decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Giuseppe Salvatore Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social, sempre molto cliccate dai suoi follower. Più di 400 i like solo su Facebook e una trentina i commenti. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

"Grande uomo", elogi social per Totò Riina dopo il post del figlio: "Metto all'asta il dipinto di mio padre" - Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina, e riceve decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Salvo Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social sempre molto cliccate... 🔗Leggi su palermotoday.it

Totò Riina, la decisione durissima sul figlio: È estremamente pericoloso, cosa succede ora. 🔗Cosa riportano altre fonti