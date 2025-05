Torre del Greco | controlli dei Carabinieri ecco il bilancio

A Torre dei Greco, un'operazione dei Carabinieri ha portato alla denuncia di un 57enne trovato in possesso di hashish e marijuana, e di un giovane scoperto con un coltello a serramanico nell'auto. L'intervento, supportato dai Cinofili di Sarno e dagli Elicotteri di Pontecagnano, ha mirato a potenziare la sicurezza nel territorio interessato.

Torre dei Greco. Tra i denunciati un 57enne trovato con hashish e marijuana e un giovane trovato con un coltello a serramanico in autoI Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno e del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, hanno condotto un servizio di controllo del territorio nei comuni di Torre del Greco, Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio.L’operazione, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e al monitoraggio di soggetti d’interesse operativo, conta nel bilancio diverse denunce per detenzione di sostanze stupefacenti e munizionamento illecito, nonché per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli diversi giovani assuntori di sostanze stupefacenti. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

